Владимир Путин пришел к власти и все эти 20 лет удерживает ее именно потому, что он был и является востребованным в российском обществе. Война против Украины была начата в 2014 году по запросу электората, который голосовал за диктатора.

Не следует отделять "плохого царя от хорошей массы". Такое мнение 24 Канала выразил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев.

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"Путин – это олицетворение идеи русской культуры и русизма. Убрав Путина, если мы не решим проблему с этим явлением, ничего не изменится. На его месте окажется другой", – подчеркнул Закаев.

Возможно, на несколько лет появится определенная фигура, которая будет говорить на приятном языке для внешнего мира. Но суть останется неизменной.

"Эта масса внутри будет готовиться к тому, что они сделали в Чечне. Когда начиналась война, они тоже заявили: "Одним полком за два часа возьмем Чечню". А эта война на самом деле сегодня продолжается – уже более 20 лет", – акцентировал глава Ичкерии.

Путин – лучший разрушитель империи

По мнению Закаева, украинские спецслужбы, "Моссад" и все, кто интересуется этим субъектом, должны сделать все, чтобы он остался жив и предстал перед судом.

Лучший разрушитель российской империи и этого мира – это Путин. И его помощники Пригожин и Кадыров,

– убежден глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Пока существуют все люди, которые ратуют за войну, происходит разрушение этой системы. Именно поэтому их жизнь следует сохранить до тех пор, пока суд не вынесет им приговор. Нация может стать вполне нормальной, если учтет ошибки прошлого. К примеру, бремя исторической вины немцы на себе испытывают до сих пор, и это совершенно нормальная цивилизованная нация.

"С остатками русистов должно быть так же. Они должны воспринимать мир именно в контексте того, что нельзя делать. То, что они делали или от их имени делали, было преступлением, и мир это осудил. Когда они будут публично осуждены военным трибуналом, это может в последствии отбить желание у тех русистов, которые сегодня еще аплодируют им", – резюмировал Ахмед Закаев.

Мероприятие должно остановить диктатора