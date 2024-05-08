Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что российская армия – это люди, которые не знают за что воюют. Ветераны "СВО" являются простыми грабителями и убийцами, которые пошли воевать только ради денег.
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Почему Путину не удается реализовать идею
Для Путина, по словам Яковенко, сейчас очень характерны его постоянные разговоры о том, что кадровая политика будет направлена на привлечение к власти участников войны.
Он говорит об этом постоянно. Всегда вспоминает о том, что "люди, которые прошли войну и обогрели свои руки кровью украинцев должны составить новую российскую элиту",
– отметил Яковенко.
Однако российскому диктатору не удается реализовать его замысел. Лишь несколько политических лиц России являются участниками оккупационного российского войска. Это все связано с "низким качеством человеческого материала".
Яковенко отметил, что разница между украинской и российской армией есть не только в том, что украинцы защищают свою землю, а россияне являются оккупантами и воюют непонятно за что.
Украинская армия – это лучшие люди Украины, а российская укомплектована из худших. Это люди, которые идут воевать только за деньги и являются социальным дном. Это безработные люди, освобожденные из мест заключения убийцы, грабители и преступники. Из таких людей сложно набрать управленцев,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Владимир Путин: последние новости
- Путин на церемонии "инаугурации" заявил, что Запад якобы ведет себя агрессивно в отношении России и пытается перекрыть ей кислород. Затем начал заливать, что разговор о стратегической безопасности может происходить только на равных и с уважительным отношением к интересам друг друга.
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