Советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский помог 24 Каналу разобраться в данной ситуации. Подробнее о трех возможных претендентах на роль "преемника Путина" читайте в нашем материале.

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Первый вероятный преемник

Один из вероятных претендентов – Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России. Он всячески пытается показать себя с "лучшей" стороны перед российским диктатором. Кириенко постоянно на виду и говорит то, что хочет слышать Путин.

Заметим! Кириенко руководил организацией фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кириенко пытается показать, что он достоин, чтобы Путин назначил его преемником. Все политические игры вокруг оккупированных территорий, что "там стало лучше и веселее жить", концерты на "Красной площади", вся эта пропагандистская машина - это Кириенко,

– заметил Барановский.

Второй вероятный преемник

Также на роль преемника претендует представитель силовиков и глава Тульской области – Алексей Дюмин. Он способствовал оккупации украинского Крыма в марте 2014 года, тогда Путин обратил внимание на его "руководящие качества", наградив тайно званием "Героя России".

Обратите внимание! По данным СМИ, именно под руководством Алексея Дюмина была разработана и проведена экстренная эвакуация Виктора Януковича из Украины в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года.

Очень правильная фигура: и с ГРУ связан, и Крым аннексировал, и верен Путину, и не Кадыров его фамилия. На самом деле есть такие амбиции (стать преемником – 24 канал) у разных кланов и групп. Но не похоже, что Путин собирался устраивать эту "гонку". Однако они на всякий случай бегут,

– подчеркнул Барановский.

Барановский о возможных преемниках Путина: смотреть видео

Третий вероятный преемник

И, конечно, в боях за власть пытается участвовать заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев с его "ядерным потенциалом".

Так, ранее приспешник Путина заявил, что "идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально создает угрозу существованию человечества".

Как таковой кастинг сейчас не объявлен. Но мечтающие стать преемником фигуры прилагают усилия, чтобы стать "любимой женой" Путина,

– сказал Алексей Барановский.

Российскому диктатору страшно в мире и России