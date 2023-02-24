НАТО подготовиться: Зеленский не исключил, что Путин может напасть на еще одну страну

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет стоять до последнего и будет защищать свои границы. В то же время, украинский лидер предупредил об угрозе нападения со стороны России на другую страну.

Об этом президент Украины сказал во время своей пресс-конференции 24 февраля.

Смотрите также Это же не ребенок, которому можно простить – президент о возможном суде над Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сказал, что допускает угрозу российского вторжения в другое европейское государство, в том числе страны-члены НАТО.

К сожалению, да, я считаю, что это возможно. И это может произойти. Почему? Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успех на поле боя в Украине не произойдет. Массированного реванша не получится,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер нисколько не сомневается в поражении России. Президент отметил, что сейчас уже многие государства говорят о том, что будет с Россией после ее поражения в этой войне. Зеленский считает, что информационно это действует в пользу Украины.

"Что будет после поражения Москвы. Честно, мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что в случае, если наша страна будет получать достаточное количество оружия и техники, то мы будем сильнее и сможем победить.