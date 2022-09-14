Чувствует приближение конца: путин прихватил с собой толпы врачей на форум во Владивостоке

Реальное состояние здоровья главы кремля вызывает множество вопросов. Еще больше причин считать, что с владимиром путиным что-то не так, возникло после Восточного экономического форума. На нем путина сопровождали 12 врачей.

Как пишут СМИ, в прошлые годы сопровождавших президента врачей было меньше.

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Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в отеле на острове Российский, где проходил форум. Заметим, что это обычная процедура. Медики ежегодно улетают во Владивосток за неделю до прибытия президента на ВЭФ и покидают его уже после возвращения путина в москву.

В этом году Центральная клиническая больница заплатила за проживание своих 12 сотрудников с 27 августа по 9 сентября 738 тысяч рублей. До этого суммы были меньше.

Что было раньше

В 2021 году путина сопровождали на форум только 2 врача, в 2019 и 2018 годах – 8. То есть можно утверждать, что сейчас путин нуждается в значительно большем количестве врачей, которые следят за состоянием здоровья кровавого диктатора.

Заметим, что с началом пандемии коронавируса администрация президента россии изменила алгоритмы всех поездок путина. В частности, перед выездными публичными мероприятиями с участием путина сотрудники администрации главы кремля продолжают соблюдать карантин.

На карантин для путина управление делами президента с начала пандемии потратило миллиарды рублей.

Путин может быть болен раком

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще в мае предположил, что в россии медленно начинается движение по свержению путинского режима. Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья российского диктатора. Он отметил, что у путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак.

Разведка владеет точной информацией, что путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Он очень сильно болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак,

– прокомментировал Буданов.

Подобную информацию предоставил российский олигарх, приближенный к кремлю. Он рассказал, что у путина рак крови, и добавил, что у президента россии проявляются симптомы безумия.

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