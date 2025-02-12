Кроме того, российский диктатор не сдержал договоренностей, которые он с президентом Украины заключили на встрече во Франции в 2019 году, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для The Guardian.

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Путин всегда повторяет одно и то же

По словам президента, от начала полномасштабного вторжения Украина демонстрировала, что она защищается от оккупантов. Украинские власти отрицали любые ультиматумы с российской стороны.

В то же время российскому диктатору всегда "нравилась" история о Минских и Стамбульские договоренности. Кремль, якобы, хочет мира, но готов говорить только на условиях Минских соглашений.

Он разговаривает, как искусственный интеллект 80-х годов старого образца: повторяет одно и то же, ту же методичку повторяет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что ему всегда было странно, как Путин может столько раз повторять одно и то же. Он подчеркнул, что Минские договоренности – это предательская позиция.

Более того, Зеленский и Путин в 2019 году встречались в Нормандии, Франция, где они смогли договориться об обмене пленными и "ceasefire", то есть прекращение огня.

Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали,

– отметил он.

Президент добавил, что тогда Путин не сдержал слово на не осуществил обмен пленными. Российскому диктатору тогда не стояли на пути ни Украина, ни его окружение в Кремле, ни США или Европа. При обмене всех на всех диктатор мог продемонстрировать политическую волю, но он этого не сделал.

В чем была сложность? То есть он не хотел,

– сказал Зеленский.

К слову, президент отреагировал на российскую атаку баллистическими ракетами и дронами 12 февраля, подчеркнув, что Путин не готовится к миру. Он также призвал международных партнеров к дальнейшей поддержке Украины для справедливого окончания войны.