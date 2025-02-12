Крім того, російський диктатор не дотримався домовленостей, які він з президентом України уклали на зустрічі у Франції у 2019 році, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для The Guardian.

Дивіться також Які санкції, якщо західний бізнес досі в Росії, – Зеленський про фінансування війни

Путін завжди повторює одне і те саме

За словами президента, від початку повномасштабного вторгнення Україна демонструвала, що вона захищається від окупантів. Українська влада заперечувала будь-які ультиматуми з російського боку.

Водночас російському диктатору завжди "подобалась" історія про Мінські та Стамбульські домовленості. Кремль, буцімто, хоче миру, але готовий говорити лише на умовах Мінських угод.

Він розмовляє, як штучний інтелект 80-х років старого зразка: повторює одне і те саме, ту саму методичку повторює,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що йому завжди було дивно, як Путін може стільки разів повторювати те саме. Він підкреслив, що Мінські домовленості – це зрадницька позиція.

Ба більше, Зеленський та Путін у 2019 році мали зустріч у Нормандії, Франція, де вони змогли домовитись про обмін полоненими та "ceasefire", тобто припинення вогню.

Ми з ним домовились, я був дуже радий, що ми домовились про два пункти. Там була складна історія про відведення військ. Я йому продемонстрував, що ми можемо тільки трішечки. І ми це зробили. І ми почали,

– зазначив він.

Президент додав, що тоді Путін не дотримав слова на не здійснив обмін полоненими. Російському диктатору тоді не стояли на заваді ні Україна, ні його оточення в Кремлі, ні США чи Європа. При обміні всіх на всіх диктатор міг продемонстурвати політичну волю, але він цього не зробив.

В чому була складність? Тобто він не хотів,

– сказав Зеленський.

До слова, президент відреагував на російську атаку балістичними ракетами та дронами 12 лютого, наголосивши, що Путін не готується до миру. Він також закликав міжнародних партнерів до подальшої підтримки України для справедливого закінчення війни.