путин размечтался о поединке с геем на подводной лодке

оливер стоун спросил путина, что он сделал бы, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем.

Фантазии кремлевской крысы

"Я хотел бы не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Вы ведь знаете, что я – мастер по дзюдо", – цитирует главу государства агентство Bloomberg.

О главном От гнезда "русского мира" не осталось и следа: рупоры кремля стали наводниками для HIMARS

Как же он остроумный! По-настоящему, по-чекистски! И готов дать отпор чужеродному сластолюбцу!



путин тешит себя иллюзиями, что о нем мечтают даже мужчины / Фото Getty Images

Представляю этот отличный поединок в партере – между Путиным и геем. Слегка тошнит, причем не от гея. И очень хочется, чтобы гей победил.

К теме – в россии хотят называть путина не президентом, а "правителем": смотрите видео