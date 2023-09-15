Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что у власти российский диктатор уже 24 года.

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"Есть какие-то планы, чтобы этого человека отстранить от власти, заменить, ведь он просто стареет. Старческий маразм к Путину подбирается", – подчеркнул Жирнов.

Говорят, что за власть в Кремле борются две группы – секретаря Совбеза страны-агрессора Николая Патрушева и гендиректора корпорации "Ростеха" Сергея Чемезова. Экс-сотрудник КГБ отметил, что неизвестно, насколько эффективны эти группы. Ведь, мол, Патрушев еще больше маразматик, чем Путин. А Чемезов – тоже странный человек.

Мы не можем сказать, кто из них заменит Путина и заменит ли вообще,

– сказал бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

Однако "мятеж", который устроил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, показал, что российского диктатора никто не хочет защищать. Тогда стало очевидно, что у президента России нет никакой власти.

Кто управляет в Кремле: смотрите видео

Впрочем, проблема в том, что ни одна из группировок на самом деле бороться за эту власть не собирается. Мол, если бы одна из них захотела сбросить бункерного деда, то не было бы никаких проблем.

Вокруг Владимира Путина также нет никого, кто бы реально хотел "подобрать" эту власть. На это не отважился даже Евгений Пригожин. Люди из окружения российского диктатора, которые говорили главе ЧВК "Вагнера" о том, что они якобы его "поддерживают", бросили его.

К тому же из окружения президента России за 24 года у власти исчезли все нормальные и инициативные люди, которые могли мыслить, принимать и реализовывать решения.

Власть за семью замками

Как устроен Кремль – ничего не известно. Когда была советская власть, тогда, считает Жирнов, это было больше известно, чем ныне.

"У Путина абсолютно непрозрачная структура управления. Абсолютно непонятно, кто принимает решение", – отметил экс-сотрудник КГБ.

Бункерный дед может в этом участвовать, ведь он формально глава государства. Также есть определенные формальные институты. Впрочем, как действительно работает изнутри эта система и как реализуются решения – сказать нельзя.

"Эта система чрезвычайно неэффективна. Она это доказала за 24 года правления Путина", – подчеркнул Сергей Жирнов.

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