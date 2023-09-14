Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. Он добавил, что сейчас конфликт еще не перешел в активную фазу, однако его стороны уже начинают понимать, насколько противоположны их взгляды.
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Почему растет напряжение
Окружение Путина начинает осознавать произошедшее. Все чаще возникают мысли о том, кто придет после российского диктатора и каков будет баланс сил. Более того, теперь эти люди были бы не прочь вернуть себе арестованные активы или возможность путешествовать по миру. Напряжение растет и между разными федеративными субъектами.
Различные субъекты федерации начинают сомневаться, пропорционально ли все несут бремя этой войны, справедливо ли происходит мобилизация, достаточно ли они получаются от федерального центра,
– сказал Валентин Гладких.
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Напряжение растет как между различными субъектами федерации, так и между отдельными субъектами и федеральным центром. Хотя конфликт еще не в активной фазе, это уже означает, что его стороны с разной скоростью, но постепенно доходят до осознания антагонистичности своих интересов.
"Как только они до этого дойдут, у них возникнет необходимость найти инструменты для того, чтобы защитить и отстоять свои интересы", – подчеркнул Валентин Гладких.
У путинского режима нет будущего
Кремлевский диктатор будет бороться за свою власть до конца, потому что сейчас имеет для этого ресурсы. Однако он хорошо понимает, в какой ситуации оказался, поэтому продолжает делать вид, что что-то решает, хотя в мире его уже не считают стороной, с которой можно вести переговоры.
"Он до последнего будет цепляться за власть, но это никак не усиливает его переговорные позиции. Если он рассказывает о том, что должна выполнить Украина, то ему уже давно и четко сказали, что должна сделать Россия – забрать войска со всей суверенной территории Украины, но мне кажется, что сегодня и этого условия будет недостаточно», – сказал политолог.
Путинский режим базируется на силе, но даже он все слабеет. Это понимают россияне, российские политические элиты и наверняка сам диктатор, но выйти из игры он уже не может.
Не забываем, что человек находится в международном розыске. Он не может просто сказать, что ошибся, начав эту войну, и сам это хорошо понимает, поэтому пытается искать какие-то механизмы, которые могут ему помочь.
– рассказал Гладких.
Украинцам нужно сосредоточиться на приоритетных задачах
Нам нужно понять, что Путин будет бороться до конца, но на ситуацию в российском обществе мы влияем очень косвенно. Следовательно, нужно сосредоточиться на том, что мы действительно можем делать.
Мы можем влиять на ход боевых действий, внутриполитические трансформации в Украине, на отношения с нашими партнерами – в этом направлении нужно работать и делать то, на что влияем гораздо больше. А Путин пусть фантазирует,
– заметил Валентин Гладких.
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