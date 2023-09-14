Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких. Він додав, що наразі конфлікт ще не перейшов в активну фазу, проте його сторони вже починають розуміти, наскільки протилежними є їхні погляди.

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Чому зростає напруження

Оточення Путіна починає усвідомлювати що сталося. Дедалі частіше виникають думки про те, хто прийде після російського диктатора та яким буде баланс сил. Щобільше, тепер ці люди були б не проти повернути собі арештовані активи чи можливість подорожувати світом. Напруження зростає і між різними федеративними суб'єктами.

Різні суб'єкти федерації починають сумніватися, чи пропорційно всі несуть тягар цієї війни, чи справедливо відбувається мобілізація, чи достатньо вони отримують від федерального центру,

– сказав Валентин Гладких.

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Напруга зростає, як між різними суб'єктами федерації, так і між окремими суб'єктами й федеральним центром. Хоч конфлікт ще не в активній фазі, але це вже означає, що його сторони з різною швидкістю, але поступово доходять до усвідомлення антагоністичності своїх інтересів.

"Як тільки вони до цього дійдуть, у них виникне необхідність знайти інструменти для того, щоб захистити й відстояти свої інтереси", – підкреслив Валентин Гладких.

У путінського режиму немає майбутнього

Кремлівський диктатор боротиметься за свою владу до кінця, бо наразі має для цього ресурси. Проте він добре розуміє, в якій ситуації опинився, тому продовжує вдавати, що щось вирішує, хоча у світі його вже не вважають стороною, з якою можна вести переговори.

"Він до останнього чіплятиметься за владу, але це жодним чином не посилює його переговорні позиції. Якщо він розповідає про те, що має виконати Україна, то йому вже давно і чітко сказали, що має зробити Росія – забрати війська з усієї суверенної території України, але мені здається, що сьогодні й цієї умови буде недостатньо", – сказав політолог.

Путінський режим базується на силі, але навіть вона дедалі слабне. Це розуміють росіяни, російські політичні еліти й, напевно, сам диктатор, але вийти з гри він вже не може.

Не будемо забути, що людина перебуває в міжнародному розшуку. Він не може просто сказати, що помилився, розпочавши цю війну, і сам це добре розуміє, тому намагається шукати якісь механізми які можуть йому допомогти,

– розповів Гладких.

Українцям треба зосередитись на пріоритетних завданням

Нам треба усвідомити, що Путін боротиметься до кінця, але на ситуацію в російському суспільстві ми впливаємо дуже опосередковано. Відтак треба зосередитись на тому, що ми справді можемо робити.

Ми можемо впливати на хід бойових дій, внутрішньополітичні трансформації в Україні, на стосунки з нашими партнерами – у цьому напрямі треба працювати й робити те, на що впливаємо значно більше. А Путін хай собі фантазує,

– зауважив Валентин Гладких.

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