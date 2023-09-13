Проте російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко повідомив 24 Каналу, що сьогодні в Росії вже триває повзуча мобілізація. Зараз росіян забирають та відправляють на фронт й будуть це робити надалі.

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Велика проблема для Путіна

Він наголосив, що восени в Росії ймовірно буде спроба мобілізувати декілька сотень осіб.

Однак, за словами опозиційного журналіста, це буде спроба, а не реальність. І проблеми не в тому, що Владімір Путін боїться, що мобілізація може вплинути на результати президентських виборів, які в Росії мають відбутися наступному році. Це пов'язане з можливостями самої мобілізації.

Зверніть увагу! Вірогідно Путін має побоювання, що масова мобілізація в Росії може вплинути на підсумки голосування на виборах президента. Вони мають відбутися 17 березня 2024 року. Однак найімовірніше, що "виборів" не буде, а відбудеться ритуальний захід на кшталт того, який пройшов у Північній Кореї у 2019 році і мав назву "вибори до парламенту". Явка на цих виборах була 99,99%. І щось подібне може статися в Росії в наступному році.

"Я маю сумніви, що вдасться мобілізувати 700 тисяч чи навіть 500 тисяч. Адже важко буде знайти, "відловити" та зафіксувати таку кількість людей. Під час минулої мобілізації російській владі вдалося призвати 300 тисяч людей, але при цьому 1 мільйон – втекло з країни", – зауважив Яковенко.

Адже у росіяни немає мотивації воювати. Хіба що за гроші – 200 тисяч рублів. Але ця сума може бути солідною лише для людей з депресивних регіонів Росії, де вся родина живе на бабусину пенсію у 10 тисяч рублів.

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Проте головна причина неможливості мобілізувати таку велику кількість людей в тому, що в Росії відсутня відповідна інфраструктура. Навіть якщо вдасться "зловити" таку кількість людей, транспортувати та вдягнути у військову форму, це ще не солдати. Вони стануть ними, коли цих мобілізованих хоч якось навчать, проведуть з ними первинне бойове злагодження та нададуть їм сержантів та офіцерів,

– зауважив журналіст.

А саме це є великою проблемою для Путіна. Адже в перші дні повномасштабного вторгнення була ліквідована професійне російське угруповання, яке було сконцентровано біля кордонів України. І за півтора року сформувати нове угруповання дуже складно.

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