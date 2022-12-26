Путин отменяет ряд предновогодних встреч и не придет на итоговое заседание правительства
Владимир Путин отменил ряд запланированных встреч. Они должны были состояться до конца этого года.
Об этом сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, информирует 24 канал. Причина отмены встреч Путина – неизвестна.
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Путин отменяет ряд предновогодних встреч
Так, до конца этого года российский диктатор планировал пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином. Также Путин не намерен посещать итоговое заседание правительства 28 декабря.
Плюс запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ 26-27 декабря в Петербурге. Впрочем, в этом мероприятии Путин также не примет участия.
По словам Пескова, диктатор также не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом.
Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной
Недавно Путин заявил, что Москва готова к переговорам. Поэтому Кремль снова обвинил Киев в неготовности садиться за стол переговоров.
"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то решениях, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", – говорил диктатор.
Кстати, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "Путину нужно вернуться к реальности".