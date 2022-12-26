Про це повідомив речник диктатора Дмітрій Пєсков, інформує 24 канал. Причині скасування зустрічей Путіна – невідома.

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Путін скасовує низку передноворічних зустрічей

Так до кінця цього року російський диктатор планував поспілкуватись із головою КНР Сі Цзіньпіном. Також Путін не планує відвідувати підсумкове засідання уряду 28 грудня.

Плюс запланована тристороння зустріч із лідерами Азербайджану та Вірменії Ільхамом Алієвим та Ніколом Пашиняном на неформальному саміті СНД 26-27 грудня у Петербурзі. Втім у цьому заході Путін також не візьме участь.

За словами Пєскова, диктатор також не планує вітати президента США Джо Байдена з Новим роком.

Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною

Нещодавно Путін заявив, що Москва готова до перемовин. Тож Кремль знову звинуватив Київ у неготовності сідати за стіл переговорів.

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", – казав диктатор.

До речі, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "Путіну потрібно повернутися до реальності".