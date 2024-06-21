Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Россия получит большое количество боеприпасов, в частности, к самой массовой реактивной системе. Кроме этого, КНДР может передать ракеты, которые наносят удары на огромное расстояние.

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Угрозы от оружия

По словам Черника, теперь Россия получит от Северной Кореи огромное количество боеприпасов. Страна-агрессорка уже получила от КНДР несколько миллионов единиц артиллерийских боеприпасов. Конечно есть нюанс – минометные выстрелы, а именно минометы калибром до 82 миллиметров. Однако, все равно удар можно наносить на 4 – 6 километров, что является довольно большим расстоянием.

Вот здесь они точно о чем-то договорятся. И не забываем, что самая массовая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", выпущен вне 5 тысяч установок, значительная часть их есть в Северной Корее, они также научились производить к ней боеприпасы,

– подчеркнул военный эксперт.

Что еще может дать КНДР

Черник добавил, что больше, вероятно, КНДР России ничего не предоставит. Однако есть еще ракета Р-17 "Эльбрус", которая может наносить удары до 900 километров. Россияне потеряли свои производственные мощности этих ракет, а корейцы сохранили, приумножили и улучшили.

В этой триаде все будет вращаться. Взаимно, не сомневаемся, что Россия даст (КНДР – 24 Канал) в части улучшения изготовления и ускорения ядерного оружия,

– отметил военный эксперт.