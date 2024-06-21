Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Росія отримає велику кількість боєприпасів, зокрема, до наймасовішої реактивної системи. Крім цього, КНДР може передати ракети, які завдають ударів на величезну відстань.

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Загрози від зброї

За словами Черника, тепер Росія отримає від Північної Кореї величезну кількість боєприпасів. Країна-агресорка вже отримала від КНДР кілька мільйонів одиниць артилерійських боєприпасів. Звичайно є нюанс – мінометні постріли, а саме міномети калібром до 82 міліметрів. Однак, все одно удар можна завдавати на 4 – 6 кілометрів, що є доволі великою відстанню.

Ось тут вони точно про щось домовляться. І не забуваємо, що наймасовіша реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град", випущений поза 5 тисяч установок, значна частина їх є у Північній Кореї, вони також навчились виробляти до неї боєприпаси,

– підкреслив військовий експерт.

Що ще може дати КНДР

Черник додав, що більше, ймовірно, КНДР Росії нічого не надасть. Однак є ще ракета Р-17 "Ельбрус", яка може завдавати удари до 900 кілометрів. Росіяни втратили свої виробничі потужності цих ракет, а корейці зберегли, примножили та покращили.

В цій тріаді все буде обертатися. Навзаєм, не сумніваємось, що Росія дасть (КНДР – 24 Канал) у частині покращення виготовлення і пришвидшення ядерної зброї,

– зазначив військовий експерт.