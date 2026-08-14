13 августа Владимир Путин впервые посетил Курильские острова, которые находятся под контролем России после Второй мировой войны. Существуют предположения, что визит связан либо с Китаем, либо с выборами в Госдуму страны-агрессора, которые должны состояться в сентябре. Однако причина совсем в другом.

Такое мнение для 24 Канала высказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что российский диктатор хотел, чтобы россияне воспринимали его как большого геостратега. Кроме того, ему важно отвлечь их внимание от других проблем.

Визит на Курилы преследовал коварную цель

По словам израильского журналиста, целью поездки российского диктатора является попытка перехватить повестку дня – чтобы россияне говорили не об ударах по складам Wildberries, не о горящих НПЗ, не о погибших россиянах и не о бессмысленности войны, а чтобы они сейчас срочно перевели разговор на тему величия России, территорий, конфликта с Японией, истерики японцев и того, что все они хотят "растянуть" российские территории.

И все это подпитывается старой легендой о том, что Мадлен Олбрайт якобы говорила, что это несправедливо, что у России такие большие территории с такими природными богатствами. Хотя она никогда такого не говорила. У них (россиян, – 24 Канал) подсознательно сидит эта "большая миссия России", огромная территория, 80% которой непригодны для жизни и которую нужно постоянно держать в оковах, постоянно охранять,

– предположил он.

Зильбер раскрыл цель визита Путина: смотрите видео

Зильбер также обратил внимание на россиян, которые встречали диктатора на островах. Существует большая вероятность, что это были его "постоянные актеры", а не реальные жители. Он добавил, что подобные "спектакли" в ближайшее время могут повториться.

Кстати, в Токио отреагировали на визит диктатора – премьер-министр Японии Санаэ Такаити раскритиковала действия Путина и заявила, что поездка ухудшила отношение японцев к России.