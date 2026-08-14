Аналитики Института по изучению войны объяснили, зачем Путину понадобился этот визит.

Почему Путин поехал на Курилы?

Диктатор посетил самый большой Курильский остров Итуруп, который японцы называют Эторофу, и провел несколько встреч, в частности с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, главнокомандующим Тихоокеанским флотом России адмиралом Виктором Лииной, руководителем пограничной службы ФСБ Сахалинской области Сергеем Махориным и исполняющим обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом России Алексеем Шведовым.

Стоит отметить, что подразделения 68-го корпуса ведут боевые действия на Александровском направлении в Украине.

Свой визит Путин совершил, вероятно, в ответ на более настойчивую оборонную политику, которую недавно ввела Япония.

Визит Путина на спорные Курильские острова, вероятно, является частью ответа Кремля на "Белую книгу обороны Японии 2026 года", опубликованную ранее в августе, и направленную на подрыв усилий премьер-министра Японии Санаэ Такаичи по улучшению обороноспособности Японии,

– пояснили аналитики.

Путин раскритиковал "Белую книгу" Японии за определение России как одной из критических угроз для Японии.

На Курилах российский диктатор вновь говорил о необходимости для России "обеспечить безопасность" на "всех своих границах, всех своих территориях".

Эти заявления, по мнению ISW, заслуживают внимания в контексте частых российских воздушных операций, из-за которых Японии приходится поднимать самолеты в ответ.

Японские власти решительно осудили визит Путина на Итуруп и вновь заявили о территориальных претензиях Японии на Курильские острова.

Обе страны так и не подписали официальный мирный договор после окончания Второй мировой войны, и спор по поводу Курильских островов, которые Япония называет Северными территориями, остается нерешенным