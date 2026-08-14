Аналітики Інститут вивчення війни пояснили, навіщо Путіну знадобився цей візит.

Чому Путін поїхав на Курили?

Диктатор відвідав найбільший Курильський острів Ітуруп, який японці називають Еторофу, та провів кілька зустрічей, зокрема з губернатором Сахалінської області Валерієм Лімаренком, головнокомандувачем Тихоокеанського флоту Росії адміралом Віктором Ліїною, керівником прикордонної служби ФСБ Сахалінської області Сергієм Махоріним та виконувачем обов'язків командувача 68-го гвардійського армійського корпусу Росії Олексієм Шведовим.

Варто зазначити, що підрозділи 68 корпусу ведуть бойові дії на Олександрівському напрямку в Україні.

Свій візит Путін здійснив, ймовірно, у відповідь на більш наполегливу оборонну політику, яку нещодавно запровадила Японія.

Візит Путіна на спірні Курильські острови, ймовірно, є частиною відповіді Кремля на Білу книгу оборони Японії 2026 року, опубліковану раніше в серпні, і спрямовану на підрив зусиль прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо покращення обороноздатності Японії,

– пояснили аналітики.

Путін розкритикував Білу книгу Японії за визначення Росії як однієї з критичних загроз для Японії.

На Курилах російський диктатор знову говорив про необхідність для Росії "забезпечити безпеку" на "всіх своїх кордонах, усіх своїх територіях".

Ці заяви, на думку ISW, варті уваги у контексті частих російських повітряних операцій, через які Японії доводиться піднімати літаки у відповідь.

Японська влада рішуче засудила візит Путіна до Ітурупу та повторила територіальні претензії Японії на Курильські острови.

Обидві країни так і не підписали офіційного мирного договору після закінчення Другої світової війни, і суперечка щодо Курильських островів, які Японія називає Північними територіями, залишається невирішеною