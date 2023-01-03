Как Путин 20 лет обманывал россиян, не выполняя своих обещаний

Владимир Путин на протяжении многих лет лжет своему народу. С помощью своих действительно пустых и невыполнимых обещаний диктатор пытается дольше удержаться у власти.

Как бункерный президент обманывал россиян, не выполняя своих обещаний в социальной сфере, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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"Эпоха правления Путина – время колоссальной лжи"

Эксперты отмечают, что эпоха правления Путина – это время колоссальной лжи, которой он на протяжении многих лет "кормит" свой народ.

Выборочный анализ путинских обещаний в социальной сфере показывает, что в прогнозируемом будущем россиянам вряд ли стоит надеяться на их выполнение,

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Путин "против" увеличения пенсионного возраста

Еще в далеком 2005 году он сказал: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения не будет принято". Интересно, что примерно то же Путин повторял и в 2007, 2010 и 2015 годах.

Только в 2017-м диктатор впервые признал, что решение о повышении пенсионного возраста "обсуждается на экспертном, на правительственном уровнях". Далее, 3 октября 2019, несмотря на протесты во многих крупных городах России, он подписал указ о повышении пенсионного возраста. В частности, для женщин – с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет.

Интересно, что темпы падения пенсий в реальном выражении в 2022 году бьют рекорды 1999-го - 8,3% в марте, 8,8% в апреле и 8,2% в мае.

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Обещания относительно средней заработной платы

В 2013 году Путин обещал, что средняя зарплата в России должна увеличиться в 1,5 раза и добиться около 30 000 – 32 000 рублей. Кроме того, должны существенно увеличиться и зарплаты бюджетников.

В 2014-м номинальная средняя зарплата в стране действительно достигла 32,5 тысячи рублей, а в 2016 – даже 36,7 тысячи рублей. Однако за 5 лет численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 17,9 миллиона до 20,3 миллиона человек, или с 12,7 до 13,9%.

В 2020 году 13,5% населения России или каждый 8-й ее гражданин жил за чертой бедности. Опрос в июне 2022 показал, что у 39% граждан денег не хватает даже для покрытия основных расходов. Кроме того, еще 38% признались, что им тяжело сводят концы с концами.

На фоне продовольственной инфляции, прыгнувшей почти на 20% в России, зарплаты в реальном выражении лишь за последние несколько месяцев упали на 7,2%. Это максимум с 2015 года.

Какие еще обещания Путина так и не сбылись