Издевательство над международным законодательством, – эксперт о визите Путина в Монголию

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию. Эта страна подписала Римский статут, который обязывает ее арестовать Путина, однако диктатора наоборот встретили помпезно. Это стало настоящим издевательством над международным законодательством.

Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что ситуация угрожающая и Путин сделал это не просто так. Партнеры Украины должны были бы принять соответствующие решения.

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Издевательство над международным законодательством

По словам политического эксперта, визит Путина и его встреча Монголией является настоящим бесчинством. Партнеры Украины должны были бы наложить санкции и ограничить страны, которые вовлечены в это действо.

Можно объяснить нашим партнерам, что произошло очередное издевательство над международным законодательством. Хочется спросить их, что они будут с этим делать,

– отметил Городницкий.

Ситуация достаточно угрожающая, ведь Монголия имеет ограниченные связи с Западом и наложить на нее санкции сложно. Соответственно, львиная доля монгольского товарооборота зависит от России и Китая, то есть с теми странами, с которыми она граничит.

Такой визит предпочитает показать странам Глобального Юга, тем, что занимает нейтральную сторону и тем, кто максимально не хочет дружить с Западом, что Путин может путешествовать по странам и им за этого "ничего не будет".

Путин вроде и поехал по какой-то псевдо причине, но мы должны осознать, что он не просто так совершил этот шаг. Он поехал именно в Монголию, страну, которую можно напугать и на которую можно нажать,

– отметил политический эксперт.