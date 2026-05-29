Путин говорит, что "кризис в Украине" начался с похожей ситуации, как в Армении сейчас

Владимир Путин сделал новое заявление по Украине и одновременно умудрился пригрозить Армении. Российский диктатор говорит, что "кризис" в нашей стране начался с "похожей ситуации, как в Армении сейчас".

Об этом российский диктатор рассказал во время своего обращения, передает 24 Канал.

Как Путин пригрозил Армении?

Владимир Путин сказал, что война в Украине, которую он назвал "кризисом", на самом деле началась с "похожей ситуации", которая есть в Армении сейчас. Речь идет о стремлении страны интегрироваться с Европейским Союзом и даже стать членом объединения.

Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть,

– косвенно угрожает Путин.