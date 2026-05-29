29 мая, 19:34
Путин говорит, что "кризис в Украине" начался с похожей ситуации, как в Армении сейчас
Владимир Путин сделал новое заявление по Украине и одновременно умудрился пригрозить Армении. Российский диктатор говорит, что "кризис" в нашей стране начался с "похожей ситуации, как в Армении сейчас".
Об этом российский диктатор рассказал во время своего обращения, передает 24 Канал.
Как Путин пригрозил Армении?
Владимир Путин сказал, что война в Украине, которую он назвал "кризисом", на самом деле началась с "похожей ситуации", которая есть в Армении сейчас. Речь идет о стремлении страны интегрироваться с Европейским Союзом и даже стать членом объединения.
Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть,
– косвенно угрожает Путин.