Путин приказал ФСБ защищать Крымский мост

Владимир Путин отдал приказ ФСБ защищать Крымский мост. Это произошло после того, как на Крымском мосту раздался "хлопок".

Соответствующую информацию сообщили РосСМИ 8 октября. Российский диктатор приказал возложить полномочия по организации и координации мероприятий защиты на ФСБ.

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Путин приказал защищать Крымский мост

Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым,

– говорится в сообщении.

Также РосСМИ заявили, что в части Крыма продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Предварительно, он будет действовать с 20 часов 8 октября до 20 часов 23 октября.

Также повышенный уровень опасности будет действовать:

на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики и промышленной политики, а также объектах Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее "желтый" уровень террористической опасности был введен в прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе Краснодарского края.

Следует вспомнить, что утром 8 октября на Крымском мосту раздались взрывы. Они разрушили автомобильную и железнодорожную полосы.

Россияне убеждают, что якобы произошел "подрыв грузового автомобиля". Именно после этого загорелось 7 цистерн в локомотиве.

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