Путин признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили, – NYT

Глава Кремля наконец-то осознал, что ошибался в отношении украинцев. Владимир Путин признал, что вести войну против них гораздо сложнее, чем он ожидал.

Об этом Путин сказал еще в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Важно Путин в Минске будет подталкивать Лукашенко к сухопутному вторжению, – Подоляк

Тогда в приватном разговоре он признавал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, и мы имеем терпение,

– сказал тогда бункерный диктатор.

Издание сообщает, что люди, знающие российского президента, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами сколько угодно, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену резкое сообщение.

"Сколько бы ни были убиты или ранены российские солдаты на поле боя, Россия не сдастся", – говорилось в сообщении.

Путин готов к затяжной войне

Один из представителей стран-членов НАТО заявил, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих. Это примерно втрое больше, чем его нынешние потери.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин планирует новые наступления. По его словам, нет признаков того, что Путин отказался от идеи захватить Украину.

Поэтому союзники по НАТО во главе с США уже предоставили Украине оружие в миллиарды долларов, что помогло изменить ситуацию и поставить Москву в невыгодное положение. Также Столтенберг заявлял, что Россия намерена заморозить конфликт в Украине с тем, чтобы начать новое наступление весной.