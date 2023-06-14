Соответствующее видео с награждения российских раненых солдат опубликовали в сети. На ролике видно, что Путин обижается на министра обороны.

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Как Путин унизил Шойгу

Сообщается, что 12 июня российский президент посетил Центральный военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье и вручил госнаграды воевавшим в Украине оккупантам.

Интересное поведение Путина. Во время мероприятия он демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Выглядело это довольно забавно, потому что Шойгу сразу покраснел и пытался делать вид, будто все идет по плану.

Путин публично унизил Шойгу: смотрите видео

Стоит напомнить, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, они проводили вместе много времени и ездили на отдых. Однако теперь Шойгу критикуют из-за постоянных неудач в Украине.

Собственно, Путину из-за развязавшейся войны достается наибольшее недовольство от населения, поэтому он хочет, чтобы весь гнев направили именно на Шойгу.

Отметим, что недовольство россиян не безосновательно. Армия окупантов ежедневно испытывает огромные потери в Украине.

Актуальные потери России

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 680 окупантов. В командовании украинской армии констатировали, что по состоянию на 14 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 217 330 бойцов.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года Силы обороны "демилитаризовали: