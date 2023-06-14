Відповідне відео з нагородження російських поранених солдатів опублікували у мережі. На ролику видно, що Путін ображається на міністра оборони.

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Як Путін принизив Шойгу

Повідомляється, що 12 червня російський президент відвідав Центральний військовий шпиталь імені Вишневського у Підмосков'ї та вручив держнагороди окупантам, які воювали в Україні.

Цікавою є поведінка Путіна. Під час заходу він демонстративно обернувся спиною до Шойгу, який залишився безпорадно стояти. Виглядало це доволі кумедно, бо Шойгу відразу почервонів і намагався вдавати, ніби все йде за планом.

Путін публічно принизив Шойгу: дивіться відео

Варто нагадати, що раніше Путіна та Шойгу пов'язували тісні стосунки, вони проводили разом багато часу та їздили на відпочинок. Однак тепер Шойгу критикують через постійні невдачі в Україні.

Власне, Путіну через розв'язану війну дістається найбільше невдоволення від населення, тому він хоче, аби весь гнів спрямували саме на Шойгу.

Зазначимо, що невдоволення росіян небезпідставне. Армія окупантів щодня зазнає величезних втрат в Україні.

Актуальні втрати Росії

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 680 окупантів. Водночас у командуванні української армії констатували, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Від 24 лютого 2022 року Сили оборони "демілітаризували: