И я не я, и хата не моя: Путин говорит, что не передал Зеленскому посланий через главу Гвинеи

Накануне, 26 октября, в Киев с официальным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау, привезший "месседж" от Владимира Путина. В Кремле поспешили заявить, что Путин ничего подобного не передавал.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Его заявление цитируют ряд российских СМИ.

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Песков заверил, что какого-либо специфического послания Путина Зеленскому не было. По его словам, Путин на встрече проинформировал президента Гвинеи-Бисау о том, как в марте работали российская и украинская команды переговорщиков.

Однако после этого "внезапно" украинская сторона якобы ушла с радаров, в то время как Россия "готова была обеспечивать свои интересы за столом переговоров".

Честно говоря, комментировать любые слова Пескова всегда тяжело, ведь этот человек живет в вымышленном мире лжи и манипуляций. В мире, где угрозы и шантаж – это "мирные переговоры".

Какие месседжи России передал Эмбало

Президент Гвинеи-Бисау Умару Эмбало сказал, что Россия хочет "наладить мосты". Проще говоря, страна-агрессор чувствует приближение своего поражения на поле боя и потому стремится к перемирию. Владимир Зеленский отметил, что стороны действительно уделили вопросу относительно сигналов от российской стороны много внимания.

Господин Эмбало заявил, что Россия хочет "наладить мосты". Я рассказал президенту, что происходит. Я сказал, что для того, чтобы были мосты с теми или иными государствами, нужно чтобы инфраструктуру не подрывали. Тогда можно будет о чем-то говорить в будущем,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время, украинский лидер спросил, с кем должна разговаривать Украина. Россия хочет разблокировать отношения, поэтому для начала нужно разблокировать Черное море.

Россия сейчас блокирует около 170 судов с зерном в страны Африки и Азии.

Зеленский подчеркнул: чтобы налаживать отношения, необходимо, чтобы государство, которое об этом просит уважало другую сторону – ее суверенитет, территориальную целостность. В случае с Россией этого нет.

Украина всегда пыталась дипломатически решать проблемы. Россия не раз получала предложения. В конце концов Владимир Зеленский заявил, что договариваться с Владимиром Путиным точно никто не будет, потому что тот не знает, что такое достоинство и честность. Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

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