Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков. Його заяву цитують низка російських ЗМІ.

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Пєсков запевнив, що якогось специфічного послання Путіна Зеленському не було. За його словами, Путін на зустрічі поінформував президента Гвінеї-Бісау про те, як у березні працювали російська та українська команди переговорників.

Однак після того "раптово" українська сторона нібито пішла з радарів, тоді як Росія "готова була забезпечувати свої інтереси за столом переговорів".

Чесно кажучи, коментувати будь-які слова Пєсков завжди важко, адже ця людина живе у вигаданому світі брехні та маніпуляцій. Де погрози та шантаж – це "мирні переговори".

Які меседжі Росії передав Ембало

Президент Гвінеї-Бісау Умару Ембало сказав, що Росія хоче "налагодити мости". Простіше кажучи, країна-агресорка відчуває наближення своєї поразки на полі бою і тому прагне перемир'я. Натомість Володимир Зеленський зазначив, що сторони дійсно приділили питанню щодо сигналів від російської сторони багато уваги.

Пан Ембало заявив, що Росія хоче "налагодити мости". Я розповів президенту, що відбувається. Я сказав, що щоб були мости, з тими чи іншими державами, потрібно, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді можна буде про щось говорити в майбутньому,

– підкреслив Зеленський.

Водночас український лідер запитав, з ким має говори Україна. Росія хоче розблокувати відносини, тож для початку потрібно розблокувати Чорне море.

Зверніть увагу! Росія зараз блокує близько 170 суден із зерном до країн Африки та Азії.

Зеленський наголосив: щоб налагоджувати відносини, необхідно, щоб держава, яка про це просить поважала іншу сторону – її суверенітет, територіальну цілісність. У випадку з Росією цього немає.

Україна завжди намагалася дипломатично розв'язувати проблеми. Росія не раз отримувала пропозиції. Зрештою, Володимир Зеленський заявив, що домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде, бо той не знає, що таке гідність і чесність. Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.

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