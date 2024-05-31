Путин встретился с многодетными семьями в формате видеоконференции. Он посмотрел на девочку в воображаемый бинокль, а потом решил похвастаться своим "орлиным" зрением.

Странное поведение Путина

Российский диктатор обратился к одной из участниц конференции, дочь которой сидела на коленях. Путин изобразил, что смотрит на девочку в воображаемый бинокль, как и она на него. При этом российский диктатор заявил, что видит девочку очень хорошо.

Вот дочка у вас на коленях меня разглядывает в бинокль, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов,

– сказал кремлевский глава.

Мать девочки после мероприятия рассказала, что "им было приятно".

Стоит отметить, что самый резонансный случай общения Путина с детьми произошел в 2006 году, тогда в московском Кремле во время разговора с несовершеннолетним Никитой Конкиным из Коломны, российский диктатор неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот.

По подсчетам журналистов, Путин за время своего правления успел поцеловать по меньшей мере 29 чужих детей.

Циничные заявления российского диктатора