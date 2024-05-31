Путін мав зустріч із багатодітними сім'ями у форматі відеоконференції. Він подивився на дівчинку в уявний бінокль, а потім вирішив похизуватись своїм "орлиним" зором.
Дивна поведінка Путіна
Російський диктатор звернувся до однієї з учасниць конференції, дочка якої сиділа на колінах. Путін зобразив, що дивиться на дівчинку в уявний бінокль, як і вона на нього. При цьому російський диктатор заявив, що бачить дівчинку дуже добре.
От донька у вас на колінах мене роздивляється в бінокль, але я вас бачу добре і навіть без спеціальних приладів,
– сказав кремлівський очільник.
Мати дівчинки після заходу розповіла, що "їм було приємно".
Варто зазначити, що найрезонансніший випадок спілкування Путіна з дітьми стався у 2006 році, тоді в московському Кремлі під час розмови з неповнолітнім Микитою Конкіним із Коломни, російський диктатор неочікувано підняв його майку та поцілував у живіт.
За підрахунками журналістів, Путін за час свого правління встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей.
Цинічні заяви російського диктатора
- Путін вкотре заговорив про війну та "героїзм" своїх окупантів. За його словами, основні завдання "майбутнього" країни-агресорки здебільшого вирішуються на лінії бойового зіткнення.
- Російський диктатор заявив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії. Путін також додав, що ймовірна відправка французьких військ в Україну буде кроком до глобального конфлікту.
- Очільник Кремля разом із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком заявили, що не визнають легітимність Володимира Зеленського. Путін "порадив" звернутися до конституції України, щоб відповісти на питання щодо легітимності президента України.