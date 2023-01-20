Путин снова соврал о Бандере: ведущий 24 канала разнес бред фактами

Еще недавно большинство россиян не знали, кто такой Степан Бандера. Но благодаря бесплатной, а главное упорной рекламе от Владимира Путина, украинского героя в России знают от мала до велика.

Об этом в новом выпуске "Хроник зомбоящика" ведущий 24 Канала Артем Овдиенко. По его мнению, у Путина есть нездоровая фиксация на Бандере, поэтому было бы интересно услышать мнение психиатра на этот счет.

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Во время своего выступления в Санкт-Петербурге 18 января Путин снова упомянул о Степане Андреевиче.

Но ведь в Украине Бандера, который сотрудничал с Гитлером, сведен в ранг национального героя. Как это можно себе представить? Но все делают вид, что этого не замечают, – заявил бункерный дед.

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Знает даже русский Википедия

По мнению ведущего, этот тезис из уст Путина повторялся уже раз из 50, если округлить. Но, по его словам, для того чтобы понять, что слова Путина о Бандере – ложь, не нужно листать украинские учебники истории, расспрашивать экспертов или погружаться в архивы и хроники.

Для этого достаточно загуглить два слова Степан Бандера и первой же ссылкой будет русскоязычная Википедия, из которой боты и ольгинские тролли вымаривают всю правду. Но даже в рецензируемой Кремлем русскоязычной Википедии будут свидетельства, которые на корню опровергают слова Путина о якобы сотрудничестве Бандеры с Гитлером.

После нападения Германии на СССР был арестован германскими властями за несанкционированную попытку провозглашения самостоятельного украинского государства и помещен под домашний арест, а затем перемещен в концлагерь Загсенхаузен, откуда был выпущен в сентябре 1944 года,

– процитировал Википедию Овдиенко.

По словам ведущего, в течение почти всей германо-советской войны, Бандера просидел в немецком концлагере как заключенный. Поэтому путинские басни о том, что Бандера сотрудничал с Гитлером, не выдерживают даже поверхностную проверку на достоверность.

"Подсчитаем: Путин вам лжет, недорогие россияне. Врет примитивно и даже особо не пытается свою ложь замаскировать. Но объясните мне, почему вас это устраивает?" – задал риторический вопрос Артем Овдиенко.

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