Во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин выдвинул свои условия для окончания войны, которые противоречат Конституции Украины. Существуют опасения, что в таком случае США просто "выйдут из игры". Однако не нужно рассматривать Украину как пассивную сторону.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, подчеркнув, что и наша страна может дать стране-агрессору достойный ответ и запугать Путина. Главное – придерживаться мирного курса, который президент Украины Владимир Зеленский должен согласовать с ВР и украинцами.

Почему Путину не удастся покорить Украину?

Экспосол Украины в США отметил, что Украина имеет не только ракеты с дальностью 1000 километров. Наша страна имеет способность осуществить комплексную атаку вокруг, например, Москвы с применением 50 крылатых и баллистических ракет, а также дронов. Этим наша страна покажет, что она имеет чем бить и не собирается проигрывать. Стоит также не забывать об улучшении производства оружия в Украине и массовой закупке дронов.

Тогда мы доказываем, что желание Путина, которые. к сожалению, воспринял Трамп, также упирают его в положение, в котором он должен решать, что делать дальше. Путин когда согласился и побежал на встречу (с Трампом – 24 Канал)? Когда встал вопрос удара по его возможностям финансировать войну,

– отметил Чалый.

Он подчеркнул, что Украине следует использовать свои возможности как аргументы. Не только в воздухе, но и на суше украинские военные имеют успехи.

"У нас нет возможности вести войну на истощение. Но кто сказал, что она есть у России? Даже низкая цена жизни как таковой стоит по-разному – в Москве за контракт дают 8 тысяч долларов, в Бурятии – 4. Нужно обрезать Путину возможность финансировать войну, потому что он будет воевать, пока его не остановят", – сказал он.

Экс-посол Украины в США добавил, что сейчас российский диктатор не сможет воплотить все свои желания. В то же время Украине нужно говорить о мире и согласовывать свой курс с народом.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что удары по российским НПЗ – это единственный механизм, который позволит Украине победить в войне. Если и дальше будет работать этот механизм, то к концу 2025 года у россиян не будет экономики.