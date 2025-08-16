Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что ослабить Россию конкретным способом может только Украина. Также он отметил, что пока рано говорить о реальном начале переговоров.

Что реально ослабляет Россию?

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Россия будет пытаться ослабить Украину в ее сильной стороне – воздухе, поэтому Путин может предлагать воздушное перемирие. Ведь риторика Трампа менее действенная, а чем украинские удары дронами по территории страны-агрессора, а именно по российским НПЗ, логистике, железнодорожных путях и аэродромах.

Это то, что реально ослабляет российскую армию и ускоряет потенциальные переговоры как таковые,

– подчеркнул он.

Тимочко подчеркнул, что реальные переговоры начнутся тогда, когда за стол сядут главы государств, которые воюют, и главы государств, которые возьмут на себя ответственность и гарантию закрепления будущих договоров. Все, что происходит сейчас, в том числе и встреча Трампа с Путиным, – политические игры.

Заметим, что журналист The Economist Оливера Кэррола распространил информацию о предварительных договоренностях Трампа и Путина о "воздушном перемирии" в Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям ответил, что украинская сторона не знакома с этими договоренностями и впервые об этом слышит.