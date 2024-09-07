Заявил о поддержке Камалы Харрис: что стоит за манипуляциями Путина

Диктатор Владимир Путин заявил, что будет поддерживать кандидата девушек Демократической партии США Камалу Харрис, хотя и "с уважением отнесется к выбору американского народа". Это стало примером стандартной российской пропаганды с плохим актером.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что российские агенты поддерживали Дональда Трампа, теперь же Путин лично поддержал Харрис. Это свидетельствует о том, что Путин находится в сложном положении. которое заставляет его играть на две стороны.

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Что стоит за манипуляциями Путина

Политолог заявил, что подобные слова российского диктатора являются "двойной игрой с двойным дном" – типичная российская "медвежья услуга". Минфин тем временем открыл дело о вмешательстве России в выборы в США. Российские агенты пытались вербовать американских чиновников и вливать на процесс выборов в пользу Трампа.

Теперь выходит Путин, меняет медиапоток и говорит, что поддерживает Харрис. Российские агенты за Трампа, диктатор за Камалу и никто ничего не понимает. Дела Путина же настолько плохие, что он лично готов вмешиваться в выборы,

– пояснил Давидюк.

Политолог отметил, что европейские дипломаты, разведки стран которых очень активно работают на территории России, сообщили интересную вещь. Как оказалось, Россия не знает, что делать с Харрис, не знает, каких использовать людей, чтобы к ней подступить, потому что они не думали, что она может быть кандидатом на президенты США. Для страны-агрессора она является проблемой, появилась для них "черным лебедем".

Россия поддержала Трампа, Путин поддержал Харрис и перебил медиапоток. Затем диктатор придет к ней, если она выиграет, и скажет, что он ее поддержал. Ну а еще позже, он будет играть любимую игру всех российских политиков – "валять дурака",

– рассказал Давидюк.