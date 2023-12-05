Однако любые настроения россиян, даже антипутинские, если они существуют, не перерастают в протесты. Это 24 Каналу заметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Читайте также Путин может стать "Человеком года" TIME: за что журнал вывел его в финал

Путина критикуют за "мягкость"

Игорь Яковенко отметил, что целевая аудитория Путина – это большое количество россиян, не знающих, что происходит. К примеру, если по телевизору пропагандисты не рассказывают о политзаключенных в России, то их в их представлении нет.

Также существует большая категория жителей России, которые хотят, чтобы в государстве были жесткие репрессии. Их взгляды отражает путинский пропагандист Владимир Соловьев.

Есть те, кто критикует Путина, что он якобы очень "мягкий", потому что не возрождает ГУЛАГ, не вводит смертную казнь, очень "мягко" ведет войну против Украины. Считают, что "можно бросить на Украину атомную бомбу",

– объяснил оппозиционер.

Он подчеркнул, что сложно определить реальные настои россиян. Социологические опросы, которые публикуются в России, ложны и не показывают реальную ситуацию.

"Когда мы говорим о настроениях россиян, следует понимать, что эти настроения никак не конвертируются в какие-то действия. Это важно. Да, когда-нибудь это может перерасти в какие-то действия, но пока нет", – подчеркнул Яковенко.

Яковенко о настроениях россиян: смотрите видео

Владимир Путин: последние новости