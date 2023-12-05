Однак будь-які настрої росіян, навіть антипутінські, якщо вони існують, не переростають у протести. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Путіна критикують за "м'якість"
Ігор Яковенко зазначив, що цільова аудиторія Путіна – це велика кількість росіян, які не знають, що відбувається. До прикладу, якщо по телевізору пропагандисти не розповідають про політичних в'язнів у Росії, то їх в їхньому уявленні нема.
Також є велика категорія жителів Росії, які хочуть, щоб у державі були жорсткі репресії. Їхні погляди відображає путінський пропагандист Владімір Соловйов.
Є ті, хто критикує Путіна, що він нібито дуже "м'який", бо не відроджує ГУЛАГ, не запроваджує смертну кару, дуже "м'яко" веде війну проти України. Вважають, що "можна кинути на Україну атомну бомбу",
– пояснив опозиціонер.
Він підкреслив, що важко визначити реальні настої росіян. Соціологічні опитування, які публікуються у Росії, неправдиві та не показують реальну ситуацію.
"Коли ми говоримо про настої росіян, варто розуміти, що ці настрої ніяк не конвертуються у якісь дії. Це важливо. Так, коли-небудь це може перерости у якісь дії, але поки ні", – наголосив Яковенко.
Яковенко про настрої росіян: дивіться відео
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