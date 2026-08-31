Путин это признает: какая угроза возникла перед диктатором на фоне затягивания войны

Российский диктатор Владимир Путин продолжает убеждать свое окружение и россиян в необходимости затяжной войны для сохранения своего режима. На фоне опасений Кремля относительно возможного поражения становится понятна главная обобщенная суть существования диктатуры.

Без искусственно созданного внешнего врага нынешняя власть в России просто теряет всякий смысл. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Рады внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что весь путинский режим построен исключительно на постоянном поиске противников.

Угроза перед Путиным

Краев отметил, что ранее российский диктатор уже прямо размышлял о том, чем будет заниматься система после завершения боевых действий. Мол, "будет скучно".

То есть Путин четко признает что в России без войны, в России без кризиса Путин не нужен. То есть не нужен диктатор, не нужен тот, кто будет посылать миллионы людей на смерть, не нужен тот, кто будет поддерживать сложную олигархическую систему и обогащать ее за счет простых россиян,

– подчеркнул он.

По словам эксперта, без искусственно созданной угрозы со стороны Запада или Украины диктатура теряет смысл существования. Зато России на самом деле нужен демократически избранный технократ, который смог бы решить проблемы газификации, инфраструктуры и образования.

Эксперт подчеркнул, что существование нынешнего российского режима основано на постоянном наличии врагов.

В свое время это были внутрипартийные враги. Затем внезапно ими стали чеченцы, потом – грузины, затем – "большой злой Запад", а потом в какой-то момент – Украина,

– отметил Краев.

Весь путинский режим построен на том, что России всегда нужна внешняя проблема. Как только эти искусственные условия исчезнут, у российского общества неизбежно возникнет вопрос о целесообразности дальнейшего удержания диктатора.

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Добавим, что недавно издание The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Путин будет эскалировать войну из-за внутренней напряженности. Российский диктатор якобы боится, что его повесят, если он остановит войну, не достигнув минимальных целей.