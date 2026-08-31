Без штучно створеного зовнішнього ворога поточна влада в Росії просто втрачає будь-який сенс. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зазначивши, що весь путінський режим побудований виключно на постійному пошуку противників.

Загроза перед Путіним

Краєв зазначив, що раніше російський диктатор вже прямо розмірковував про те, чим буде займатися система після завершення бойових дій. Мовляв, "буде нудно".

Тобто Путін чітко визнає той факт, що у Росії без війни, у Росії без кризи Путін не потрібен. Тобто не потрібен диктатор, не потрібен той, хто буде посилати мільйони людей на смерть, не потрібен той, хто буде тримати складну олігархічну систему і збагачувати її за рахунок простих росіян,

– наголосив він.

За словами експерта, без штучно створеної загрози з боку Заходу чи України диктатура втрачає сенс існування. Натомість Росії насправді потрібен демократично обраний технократ, який зміг би розв'язати проблеми газифікації, інфраструктури та освіти.

Експерт підкреслив, що існування поточного російського режиму полягає в постійному існуванні ворогів.

Свого часу це були внутрішньопартійні вороги. Потім раптово це стали чеченці, потім це були грузини, потім це був "великий злий Захід", а потім в якийсь момент це стала Україна,

– зауважив Краєв.

Весь путінський режим побудований на тому, що Росії завжди потрібна зовнішня проблема. Як тільки ці штучні умови зникають, у російського суспільства неминуче виникне запитання щодо доцільності подальшого утримання диктатора.

Краєв оцінив зустріч Путіна з учителями: дивіться відео

Додамо, що нещодавно видання The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Путін буде здійснювати ескалацію війни через внутрішню напругу. Російський диктатор нібито боїться, що його повісять, якщо він зупинить війну без досягнення мінімальних цілей.