Путин не сказал самого важного: что на самом деле скрывают заявления о "передаче ядерки" Украине

24 февраля Владимир Путин заявил, что Великобритания и Франция якобы скрыто "планируют передать Украине ядерное оружие". Российский диктатор, который считал себя "могущественным правителем", теперь показывает свою никчемность и страх перед нашей страной.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, блогер Роман Цимбалюк, отметив, что Путин фактически просит защитить его от Украины. Однако такая стратегия Кремля не сработает, диктатор должен был бы говорить совсем о других вещах.

Что скрывают заявления о "передаче ядерки" Украине?

По словам журналиста, во время выступления российский диктатор рассказывал ложь о "передаче ядерки", но забыл сказать кое-что более важное.

Путин не рассказал, как украинские ракеты "Фламинго" недавно атаковали его "любимый" Воткинский завод, где россияне производят ракеты "Искандер" и даже "Орешник". Он не вспомнил об ударах украинских БпЛА по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане, которая горит уже несколько дней подряд. Более того, диктатор не рассказал об атаке на химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области.

Путин болеет историей о ядерной бомбе с 2022 года, постоянно повторяет о ней. Он бы должен был выступить с речью, что у него "все идет по плану". А он просто скулит и, возможно, хочет отвлечь внимание от того, что полномасштабное вторжение уже продолжается пятый год,

– подчеркнул Цимбалюк.

Журналист отметил, что уже даже российские пропагандистские Telegram-каналы были удивлены таким заявлением Путина, ведь считают, что России нужна пауза в войне. Поэтому очевидно, что выдумка о ядерном оружии подчеркивает слабость Кремля.

Интересно! Между тем военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко высказал мнение о том, что заявления о "передаче ядерного оружия" свидетельствуют, что риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад. Ведь именно Париж и Лондон рассматривают размещение своих войск в Украине после войны.

Что говорят в Украине и мире об абсурдном заявлении Путина?