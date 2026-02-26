Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, блогер Роман Цимбалюк, отметив, что Путин фактически просит защитить его от Украины. Однако такая стратегия Кремля не сработает, диктатор должен был бы говорить совсем о других вещах.

Смотрите также В Офисе Президента отреагировали на предупреждение США из-за ударов по Новороссийску

Что скрывают заявления о "передаче ядерки" Украине?

По словам журналиста, во время выступления российский диктатор рассказывал ложь о "передаче ядерки", но забыл сказать кое-что более важное.

Путин не рассказал, как украинские ракеты "Фламинго" недавно атаковали его "любимый" Воткинский завод, где россияне производят ракеты "Искандер" и даже "Орешник". Он не вспомнил об ударах украинских БпЛА по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане, которая горит уже несколько дней подряд. Более того, диктатор не рассказал об атаке на химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области.

Путин болеет историей о ядерной бомбе с 2022 года, постоянно повторяет о ней. Он бы должен был выступить с речью, что у него "все идет по плану". А он просто скулит и, возможно, хочет отвлечь внимание от того, что полномасштабное вторжение уже продолжается пятый год,

– подчеркнул Цимбалюк.

Журналист отметил, что уже даже российские пропагандистские Telegram-каналы были удивлены таким заявлением Путина, ведь считают, что России нужна пауза в войне. Поэтому очевидно, что выдумка о ядерном оружии подчеркивает слабость Кремля.

Интересно! Между тем военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко высказал мнение о том, что заявления о "передаче ядерного оружия" свидетельствуют, что риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад. Ведь именно Париж и Лондон рассматривают размещение своих войск в Украине после войны.

Что говорят в Украине и мире об абсурдном заявлении Путина?