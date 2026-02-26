Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, блогер Роман Цимбалюк, зауваживши, що Путін фактично просить захистити його від України. Однак така стратегія Кремля не спрацює, диктатор мав би говорити зовсім про інші речі.

Що приховують заяви про "передачу ядерки" Україні?

За словами журналіста, під час виступу російський диктатор розповідав брехню про "передачу ядерки", але забув сказати дещо важливіше.

Путін не розповів, як українські ракети "Фламінго" нещодавно атакували його "улюблений" Воткинський завод, де росіяни виробляють ракети "Іскандер" та навіть "Орешник". Він не згадав про удари українських БпЛА по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в Татарстані, яка горить вже кілька днів поспіль. Ба більше, диктатор не розповів про атаку на хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області.

Путін хворіє історією про ядерну бомбу з 2022 року, постійно повторює про неї. Він би мав виступити з промовою, що у нього "все йде за планом". А він просто скиглить і, можливо, хоче відвернути увагу від того, що повномасштабне вторгнення вже триває п'ятий рік,

– наголосив Цимбалюк.

Журналіст зазначив, що вже навіть російські пропагандистські Telegram-канали були здивовані такою заявою Путіна, адже вважають, що Росії потрібна пауза у війні. Тому очевидно, що вигадка про ядерну зброю підкреслює слабкість Кремля.

Цікаво! Тим часом військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко висловив думку про те, що заяви про "передачу ядерної зброї" свідчать, що риторика Кремля має ознаки шантажу та спроби залякати Захід. Адже саме Париж та Лондон розглядають розміщення своїх військ в Україні після війни.

Що кажуть в Україні та світі про абсурдну заяву Путіна?