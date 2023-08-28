Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Путин избрал атмосферу запугиваний, чтобы удержаться на "троне" и показать "кто в доме хозяин".
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Возможен ли новый бунт против Путина
Оккупанты с каждым днем все ближе к поражению в войне, которую сами и начали. Успешные операции ГУР в Крыму и поражения аэродрома в Курске складываются в одно целое и заставляют россиян заметно нервничать. Возмущение и недоумение российского руководства будет однозначно только расти.
Непонятно, для чего эта война началась. Когда до войны было ясно, что никакого вторжения со стороны Украины не будет, никаких проблем у России не было. Даже Крым, Донбасс и Луганск оставались под оккупацией России. И никакого намерения силовым путем освобождать эти территории у Украины не было. Только по дипломатическому пути,
– заметил Яковенко.
И ни с того ни с сего у Владимира Путина возник "гениальный" план ворваться полномасштабно в Украину.
Яковенко рассказал, какие настроения у руководства России после смерти Пригожина: смотрите видео
Сейчас появились реальные шансы на освобождение Крыма и Донбасса. На самом деле (сейчас наблюдается – 24 Канал) ухудшение военного и экономического положения России. Поэтому существует угроза того, что определенные части российских вооруженных сил попытаются повторить действия Пригожина.
– сказал политолог.
Чтобы предотвратить это, Владимир Путин избрал сталинскую модель – страх и запугивание, как механизм управления Россией. Для этого выбран показательный способ – казнь Пригожина и Уткина.
Смерть главаря ЧВК "Вагнер": коротко
- В Институте по изучению войны говорят, что наиболее заинтересованным в смерти Пригожина был не Путин. По данным аналитиков, более заинтересованным в ликвидации "повара Путина" могло быть министерство обороны России.
- После смерти Пригожина командование "Вагнера" собиралось на заседание, однако публичное заявление так и не обнародовало. Предварительно, в ней как раз-таки должно идти речь о том, что произойдет с НДС.
- В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак допустил 3 варианта относительно ЧВК "Вагнер". Во-первых, наемников могут отправить в Африку. Во-вторых, частично могут подобрать российские олигархи – по 20 – 50 человек для личной охраны. А третий вариант наиболее неожиданный.