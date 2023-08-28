Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Путин избрал атмосферу запугиваний, чтобы удержаться на "троне" и показать "кто в доме хозяин".

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Возможен ли новый бунт против Путина

Оккупанты с каждым днем все ближе к поражению в войне, которую сами и начали. Успешные операции ГУР в Крыму и поражения аэродрома в Курске складываются в одно целое и заставляют россиян заметно нервничать. Возмущение и недоумение российского руководства будет однозначно только расти.

Непонятно, для чего эта война началась. Когда до войны было ясно, что никакого вторжения со стороны Украины не будет, никаких проблем у России не было. Даже Крым, Донбасс и Луганск оставались под оккупацией России. И никакого намерения силовым путем освобождать эти территории у Украины не было. Только по дипломатическому пути,

– заметил Яковенко.

И ни с того ни с сего у Владимира Путина возник "гениальный" план ворваться полномасштабно в Украину.

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Сейчас появились реальные шансы на освобождение Крыма и Донбасса. На самом деле (сейчас наблюдается – 24 Канал) ухудшение военного и экономического положения России. Поэтому существует угроза того, что определенные части российских вооруженных сил попытаются повторить действия Пригожина.

– сказал политолог.

Чтобы предотвратить это, Владимир Путин избрал сталинскую модель – страх и запугивание, как механизм управления Россией. Для этого выбран показательный способ – казнь Пригожина и Уткина.

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