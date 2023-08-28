Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін обрав атмосферу залякувань, аби втриматися на "троні" і показати "хто в домі господар".
Дивіться також Путіна треба фізично знищити: як його смерть допоможе Україні
Чи можливий новий бунт проти Путіна
Окупанти з кожним днем дедалі ближче до поразки у війні, яку ж самі й почали. Успішні операції ГУР у Криму та ураження аеродрому в Курську складаються в одне ціле та змушують росіян помітно нервувати. Обурення та здивування російського керівництва однозначно тільки зростатиме.
Не зрозуміло для чого ця війна почалась. Коли до війни було зрозумілим, що жодного вторгнення з боку України не буде, жодних проблем у Росії не було. Навіть Крим, Донбас та Луганськ залишалися під окупацією Росії. І жодного наміру силовим шляхом звільняти ці території в України не було. Тільки дипломатичним шляхом,
– зауважив Яковенко.
І ні з того ні з сього у Владіміра Путіна виник "геніальний" план вдертися повномасштабно в Україну.
Яковенко розповів, які настрої у керівництва Росії після смерті Пригожина: дивіться відео
Зараз з'явилися реальні шанси на звільнення Криму і Донбасу. Насправді (зараз спостерігається – 24 Канал) погіршення військового та економічного становища Росії. Тому існує загроза того, що певні частини російських збройних сил спробують повторити дії Пригожина,
– мовив політолог.
Аби цьому запобігти, Владімір Путін обрав сталінську модель – страх та залякування, як механізм керування Росією. Для цього обрано показовий спосіб – страту Пригожина та Уткіна.
Смерть ватажка ПВК "Вагнер": коротко
- В Інституті з вивчення війни кажуть, що найбільш зацікавленим у смерті Пригожина був не Путін. За даними аналітиків, більш зацікавленим у ліквідації "кухаря Путіна" могло бути міністерство оборони Росії.
- Після смерті Пригожина командування "Вагнера" збиралося на засідання, однак публічної заяви так і не оприлюднило. Попередньо, у ній якраз-таки мало б йтися про те, що станеться з ПВК.
- Натомість колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив 3 варіанти щодо ПВК "Вагнер". По-перше, найманців можуть відправити в Африку. По-друге, можуть частково підібрати російські олігархи – по 20 – 50 осіб для особистої охорони. А третій варіант найбільш неочікуваний.