Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін обрав атмосферу залякувань, аби втриматися на "троні" і показати "хто в домі господар".

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Окупанти з кожним днем дедалі ближче до поразки у війні, яку ж самі й почали. Успішні операції ГУР у Криму та ураження аеродрому в Курську складаються в одне ціле та змушують росіян помітно нервувати. Обурення та здивування російського керівництва однозначно тільки зростатиме.

Не зрозуміло для чого ця війна почалась. Коли до війни було зрозумілим, що жодного вторгнення з боку України не буде, жодних проблем у Росії не було. Навіть Крим, Донбас та Луганськ залишалися під окупацією Росії. І жодного наміру силовим шляхом звільняти ці території в України не було. Тільки дипломатичним шляхом,

– зауважив Яковенко.

І ні з того ні з сього у Владіміра Путіна виник "геніальний" план вдертися повномасштабно в Україну.

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Зараз з'явилися реальні шанси на звільнення Криму і Донбасу. Насправді (зараз спостерігається – 24 Канал) погіршення військового та економічного становища Росії. Тому існує загроза того, що певні частини російських збройних сил спробують повторити дії Пригожина,

– мовив політолог.

Аби цьому запобігти, Владімір Путін обрав сталінську модель – страх та залякування, як механізм керування Росією. Для цього обрано показовий спосіб – страту Пригожина та Уткіна.

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