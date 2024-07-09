В Киеве попрощались с Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец"

В Киеве попрощались с военнослужащим Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Защитник погиб в бою в Донецкой области.

Церемония прощания состоялась во вторник, 9 июля.

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В Киеве попрощались с военным Владимиром Сергиевским

В Киеве, в Михайловском соборе, 9 июля попрощались с Владимиром Сергиевским на позывной "Ирландец". На кадрах видно, что попрощаться с Героем Украины пришло немало людей. После этого они прошлись памятным шествием до Майдана Независимости.

Защитник Украины погиб 4 июля под Курахово на Донецком направлении.

Владимир Сергиевский уроженец города Лисичанск Луганской области. С 2014-го года он был участником АТО. Уже с начала полномасштабной войны добровольно вступил в ряды ВСУ. Защитник служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

В Киеве попрощались с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец": смотрите видео