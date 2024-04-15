Ранее также уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука. Он уже получил новую должность и возглавил военную академию в Одессе.

К теме СМИ пишут, что командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили: в ВСУ говорят, что это не совсем так

ОК "Запад" возглавил Шведюк

О назначении Шведюка на должность командующего сообщили в ОК "Запад". Там также опубликовали обращение генерала относительно его новой должности.

Так, в публикации Шведюк сообщил, что с 15 апреля возглавил ОК "Запад", которое он считает одним из самых мощных военных соединений ВСУ.

С сегодняшнего дня, имею честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных Сил Украины. Очень благодарен за доверие командованию, которое возложило на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что оно несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими военными частями и перед Украиной,

– написал Шведюк, комментируя свое назначение.