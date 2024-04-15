Раніше також звільнили командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука. Він вже отримав нову посаду й очолив військову академію в Одесі.

До теми ЗМІ пишуть, що командувачів ОК "Південь" і "Захід" звільнили: у ЗСУ кажуть, що це не зовсім так

ОК "Захід" очолив Шведюк

Про призначення Шведюка на посаду командувача повідомили в ОК "Захід". Там також опублікували звернення генерала щодо його нової посади.

Так, у дописі Шведюк повідомив, що від 15 квітня очолив ОК "Захід", яке він вважає одним з найпотужніших військових з'єднань ЗСУ.

Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з'єднань Збройних Сил України. Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами й перед Україною,

– написав Шведюк, коментуючи своє призначення.