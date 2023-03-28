"Не будем такие добрые, как с Украиной": Соловьев угрожает уничтожить все польские города

Владимир Соловьев в очередной раз открыл свою помойку и выдал ряд возмутительных заявлений. Один из главных российских пропагандистов в этот раз набросился на Польшу.

В своем эфире он заявил, что российские оккупанты не уйдут из Европы, хотя они туда физически еще не дошли, если говорится о Польше. Видео активно распространяют в сети, передает 24 Канал.

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Соловьев сказал, что армия мародеров, насильников и убийц не будет "относиться к полякам как к братьям". Таким образом, пропагандист хотел намекнуть, что россияне якобы не убивают украинцев. Обидно, что он "забыл" и о Буче, и о стертом с лица земли Мариуполе, и о насилии маленьких детей, и о массовых убийствах гражданских, и о еще многих преступлениях, совершенных армией страны-агрессорки.

Мы уничтожим все эти города (Польши – 24 Канал), вот просто на раз. Даже не используя для этого сухопутные войска,

– добавил он.

Конечно, Соловьев говорит, что Россия обойдется без сухопутных войск, ведь часть из них уже стали удобрением на украинской земле, а другая часть пытается показать хоть какие-то победы на фронте.

Соловьев пригрозил разрушить польские города: смотрите видео

Предварительные абсурдные заявления пропагандиста