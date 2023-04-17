У Соловьева "протекла крыша": пропагандист записал странное обращение к ВСУ

Российский пропагандист Владимир Соловьев разыграл новую сцену. Он заявил, что съездил в Бахмут и записал абсурдное обращение к украинским военным.

Соловьев записал видео из шумной жестянки, утверждая, что якобы посетил Бахмут. Он обратился "к украинскому военному" с призывом сдаваться в плен. Его обращение транслировали по российским телеканалам и якобы по радио в Бахмуте.

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"Гомосексуалисты танцуют на Крещатике": Соловьев записал абсурдное обращение в ВСУ

Сначала пропагандист Соловьев начал рассказывать классические пропагандистские тезисы о том, что ВСУ якобы 8 лет издевались над Донбассом. Словом, начал извращать реальность, перекладывая на них преступления русских окупантов.

Украинский солдат! Я обращаюсь к тебе! Я – Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. Зачем ты здесь,

– театрально заявил пропагандист.

Однако потом его вообще унесло. Он заявил, что "гомосексуалисты танцуют на Крещатике", а православную веру якобы "растоптали". Также он приплел и немцев, и дедов, и семью, и Зеленского.

Твою веру предали! Твою Лавру растоптали! Кто ты? Ты украинец? Ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь?

– продолжил фантазировать Соловьев, наслаждаясь своим ораторским мастерством.

Он также цинично заявил, что смерть украинского военного якобы "нужна Зеленскому". Поэтому он "призвал" наших защитников сдаваться в плен или идти свергать власть в Киеве. Очень наивно и наиграно.

Обращение Соловьева в ВСУ: курьезное пропагандистское видео