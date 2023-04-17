Соловйов записав відео із шумної бляшанки, стверджуючи, що буцімто відвідав Бахмут. Він звернувся "до українського військового" із закликом здаватись в полон. Його звернення транслювали по російським телеканалам й нібито на радіо в Бахмуті.

Дивіться також Соловйов поїхав цілим – це наш прокол, – військовий розповів про бої в Бахмуті

"Гомосексуалісти танцюють на Хрещатику": Соловйов записав абсурдне звернення до ЗСУ

Спершу пропагандист Соловйов почав розповідати класичні пропагандистські тези про те, що ЗСУ буцімто 8 років знущалися з жителів Донбасу. Словом, почав перекручувати реальність, перекладаючи на них злочини російських окупантів.

Український солдате! Я звертаюся до тебе! Я – Володимир Соловйов. Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу? Вісім років ти вбивав і ґвалтував мешканців вільного гордого Донбасу. Навіщо ти тут,

– театрально заявив пропагандист.

Проте потім його взагалі понесло. Він заявив, що "гомосексуалісти танцюють на Хрещатику", а православну віру нібито "розтоптали". Також він приплів і німців, і дідів, і сім'ю, і Зеленського.

Твою віру зрадили! Твою Лавру розтоптали! Хто ти? Ти українець? Ти православний чи ти німець, який зрадив пам'ять своїх дідів, їхній великий подвиг? Навіщо ти тут?,

– продовжив фантазувати Соловйов, насолоджуючись своєю ораторською майстерністю.

Він також цинічно заявив, що смерть українського військового нібито "потрібна Зеленському". Тому він "закликав" наших захисників здаватися в полон або йти скидати владу у Києві. Дуже наївно та награно.

Звернення Соловйова до ЗСУ: курйозне пропагандистське відео