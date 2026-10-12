Сражался еще со времен АТО: погиб доброволец из Хмельницкой области Владимир Стецков

Хмельницкая область получила печальное известие о потере. На войне погиб 47-летний сержант Владимир Стецков, который защищал Украину еще со времен АТО.

Похороны защитника состоятся 12 октября. Об этом сообщила Китайгородская территориальная община.

Что известно о трагедии?

Владимир Стецков был родом из села Бровари Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

По образованию он был бухгалтером, учился в Тернопольской академии народного хозяйства. Работал в "Гортепловодоэнергии" в Каменце-Подольском.

Военный путь защитника начался со службы в зоне АТО. После начала полномасштабного российского вторжения, 8 марта 2022 года, Владимир Стецков добровольно вернулся в армию.

Воин имел звание сержанта и служил командиром пушки. Он принимал участие в обороне Авдеевки, Харькова, Сум и других населенных пунктов.

Военный погиб 30 сентября в бою вблизи Верхнего Песчаного в Сумской области.

В полдень 12 октября Героя на щите встретят у въездной арки села Бровары. После поминальной службы в местном костеле его похоронят на сельском кладбище.

Ранее сообщалось, что на войне поги погиб 41-летний пограничник Игорь Павлич, уроженец Львовской области. Военный отдал свою жизнь 30 сентября во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области.